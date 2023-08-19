إيهاب جلال يدلي بصوته في انتخابات الإسماعيلي

حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على الإدلاء بصوته في فى انتخابات الإسماعيلى المقامة فى مقر النادى، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الإسماعيلى لمدة 4 سنوات مقبلة.

وأعلن نادي الإسماعيلي عن اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للنادى، واستمر التسجيل حتي الخامسة والنصف، بحديقة رضا والملعب رقم 2 باستاد الإسماعيلية.

وتعقد جماهير الدراويش، آمالها على المجلس للخروج من الأزمات المتلاحقة التي تلاحق النادي في السنوات الأخيرة، والتي تؤدي كل موسم إلى دخول فريق الكرة الأول في دوامة الهبوط ببطولة الدوري، والبقاء بشق الأنفس مع اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة على مدار الخمس مواسم الأخيرة.

ويعود فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، للتدريبات غدا الأحد، بعد راحة الـ 48 ساعة التي حصل عليها لاعبي الفريق، بقرار من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، بسبب إنشغال النادي بأعمال الانتخابات أمس السبت.