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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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رئيس الأركان يتفقد مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى.. صور

جانب من التفقد
جانب من التفقد
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تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع استصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية بتوشكى، الذى يُعد إضافة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التى تسهم القوات المسلحة فى تنفيذها.

واستمع رئيس الأركان إلى عرض تفصيلى تضمن أحدث المستجدات بالمشروع والخطط الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المتنامية التى تمثل إضافة لمساحة مصر الزراعية وتهدف لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة بما يدعم جهود الدولة فى تحقيق طفرة زراعية فى مجال الأمن الغذائي.

أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذى يعمل بأحدث ما وصل إليه العلم فى مجال الاستصلاح الزراعى، والاطمئنان على مراحل العمل بالمشروع  وفقاً لمعدلات الأداء والخطط العلمية المدروسة للمشروع لتحقيق الأهداف المنشودة.
حضر التفقد عدد من قادة القوات المسلحة.

الفريق أسامة عسكر القوات المسلحة توشكى