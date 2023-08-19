خاص.. 30 مليون جنيه ضريبة ملاهي حفلات الساحل الشمالي والعلمين خلال شهر ونصف

أكد مسئول بارز بمصلحة الضرائب العقارية، إن ضريبة ملاهي حفلات الساحل الشمالي والعلمين الجديدة، كسرت حاجز الـ 30 مليون جنيه، خلال شهر ونصف من بدء موسم الحفلات بمدينة العلمين .

وأوضح في تصريح خاص لـ"لبوابة نيوز"، أنه لأول مرة تحقق المصلحة هذا الرقم عن حفلات الملاهي بالساحل الشمالي خلال شهر ونصف فقط ،وذلك يرجع إلي اهتمام الدولة وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي شارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف المسئول أن أبرز الحفلات التي قامت مأموريات الضرائب العقارية بتحصيل ضريبتها هي حفلات عمرو دياب ،ومحمد منير، وأنغام وتامر حسني وايهاب توفيق ونانسي عجرم وهيفاء وهبي وحكيم وراغب علامة وغيرهم من المطربين.

ولفت إلى ان الضرائب العقارية بذلت جهود ضخمة في المراقبة الميدانية للأنشطة الخاضعة لضريبة الملاهي خاصة الحفلات الكبرى التي تستلزم المتابعة المستمرة لأعمال احتساب وتحصيل هذه الضريبة.