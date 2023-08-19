مستقبل وطن يكرم أوائل الطلبة للثانوية العامة والأزهرية لإدارتي الزرقا والسرو بالشرقية

احتفل حزب مستقبل وطن مركز الزرقا بتكريم أوائل وأسرهم للمراحل التعليمية الثانوية العامة والأزهرية لإدارتى الزرقا والسرو بحضور الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق والخبير الاقتصادى.



ونظم حزب مستقبل وطن بالزرقا احتفالية كبري شهدت تواجد كبير من الآهالي والطلبة المكرمين تحت رعاية نواب حزب مستقبل وطن محمد الحصي عضو مجلس النواب البارز والنائب وليد التمامي عضومجلس الشيوخ وامين عام الحزب بالزرقا والنائب محمد علي ابوحجازي امين قطاع الأعمال بالحزب بمحافظة دمياط وعضو مجلس الشيوخ وتحت إشراف وحضور المحاسب علي كيوان امين عام حزب مستقبل وطن بدمياط والمستشارمحمد الماشطة امين التنظيم بالمحافظة والمهندس وسام سريه القيادي بالحزب.



وحضر التكريم لفيف من أعضاء مجلس النواب ومديري الادارات التعليمية بالمحافظة وكان في مقدمة الحضور النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، وعلى النجار أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالزرقا وجميع قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن.

وسادت حالة من البهجة وسرور وسط الأهالي والحضور لتكريم أوائل الطلبة.



والقي أمين عام حزب مستقبل وطن علي كيوان كلمة خلال احتفالية تكريم اوائل الطلبة بإدارتي التعليمية الزرقا والسرو اكد خلالها انه يشعر بالفخر لما يقدمة حزب مستقبل وطن علي مدار الايام السابقة لتكريم اوائل الكلبة بكافة الادارات التعليمية بمحافظة دمياط وان مالمسة من حب وبهجة وسرور من الآهالي خلال تكريم ابنائهم يجعلنا دائما نفتخر ان حزب مستقبل وطن وهو دائما سباق برسم البهجة وابراز الايجابيات التي تحتاج منا جميعا نقف معهم لكي نساندهم ونضعهم علي الطريق الصحيح لكي نبني بلدنا بسواعد ابناءنا المتفوقين المخلصين وهو مايؤكد عليه دوما فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ان مصر تحتاج منا جميعا عمل وتكاتف علي قلب رجل واحد من أجل بناء حلم يستحقة كل المصريين وهو ترسيخ وتحقيق مفاهيم الجمهورية الجديدة.

واختتم كيوان كلمته بتوجيه الشكر لأمانة حزب مستقبل وطن بالزرقا بقيادة النائب وليد التمامي وكافة اعضاء حزب مستقبل وطن في مقدمتهم البرلماني الكبير عضومجلس النواب محمد الحصي والنائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ علي كافة يقدموه كل يوم من مجهود جبار في كافة القطاعات لخدمة آهالينا وبلدنا دمياط قائلا: سدد الله خطاكم لما فية الخير ووفقكم ورعاكم لاستكمال مشوار الخير والعمل الدئوب من أجل خدمة آهالينا في دمياط بكل مكان.

ومن جانبه، وجه النائب وليد التمامي كل الشكر والتحية للحضور من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات حزب مستقبل وطن والإدارات التعليمية بالزرقا والسرو علي هذا اليوم الذي يسوده فيه كل اجواء البهجة والسرور علي جميع الحضور لتكريم اولادنا وبناتنا من أوائل الطلبة للثانويه العامه والثانوية الأزهرية لإدارتى الزرقا والسرو.



واشار التمامي خلال كلمته علي الدور الذي يقوم به حزب مستقبل وطن في تسليط الضوء علي كل شيء ايجابي وناجح وليس فقط ذلك ولاكن دعم كافة هذه النماذج الناجحة والوقوف بجوارها لاستكمال طريق النجاح من أجل إنشاء جيل جديد يستطيع ان يقود المشهد ويحمل الراية من خلفنا بارادة قوية وفكر مستنير يقود به بلدنا الغالية مصر للتقدم في كافة المجالات لكي تصبح دائما عالية الراية تحت قيادة حكيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريو تسعي بكل جهد لتحقيق مفاهيم الجمهورية الجديدة وهي العمل والإخلاص والتفوق من أجل تحقيق الريادة.



واختتم التمامي كلمته بتوجيه كل التحية والتقدير لاسر الطلاب المكرمين لما بذلوة من جهد وتعب ومشقة مع ابنائهم لتحقيق التفوق والنجاح الباهر علي مستوي الجمهورية متمنيا لهم حياة علمية ناجحة تضعهم علي الطريق الصحيح من التقدم والإزدهار من أجل مصر.

ومن جانبة وجه النائب محمد علي ابوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ كل التهاني والتبريكات لكافة الطلبة المكرمين من حزب مستقبل وطن علي تفوقهم ونجاحهم داعيا الله عز وجل ان يوفقهم ويسدد خطاهم في القادم ويجعلهم علامه بارزة في كافة المجالات الملتحقين بها لرفع اسم دمياط عاليا.

واشار أبو حجازي خلال كلمته ان حزب مستقبل وطن سيظل داعم لكل ابنائنا الطلبة من اجل تحقيق التفوق دائما واستطعنا من خلال مبادرة رد الجميل التعليمية المجانية التي اطلقها حزب مستقبل وطن ولاقت ترحيب واسع من الشارع الدمياطي أن تحقق النجاح والتفوق لأبناءنا الطلبة وسط كوكبة كبيرة من الاساتذة المختصين والبارزين في محافظة دمياط في كافة المواد الدراسية المنضمين لمبادرة رد الجميل التعليمية بالمجان ردا للجميل لاهالي الطلبة، ومن اجل تخفيف العبء عنهم بمصاريف الدروس الخصوصية حيث استطاعت المبادرة ان تضم عددفاق كل التوقعات من الطلاب ولاقت استجابة كبيرة منهم وهو ما يؤكد علي نجاح مبادرة رد الجميل التعليمية تحت رعاية حزب مستقبل وطن علي وعد باستمرارها حتي تجني ثمار النجاح لطلابنا دائما وتضعهم في تفوق يرفع اسم دمياط عاليا علي مستوي الجمهورية في مختلف المراحل التعليمية.



واختتم ابوحجازي كلمتة بتوجيه الشكر لكافة الحضور والمنظمين لهذا الحفل الكبير الذي يسودة كافة معاني الحب متمنيا دوام التفوق والتقدم لابنائنا وبناتنا في القادم علي أن يظل حزب مستقبل وطن بقياداتة داعم ومساند لكافة النماذج الناجحة لنصل بهم للريادة في كافة القطاعات .

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