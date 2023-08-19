المشدد 3 سنوات لفني مصاعد يتاجر في المخدرات بالعمرانية

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حُكمًا بمعاقبة “فني مصاعد” بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الحشيش بمنطقة العمرانية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5106 /2023 جنايات قسم العمرانية، أن المتهم "م ر."، 32 سنة، فني مصاعد، في يوم 30/4/2023 أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخـدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة العمرانية، بأنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها اتجار المتهم بالمواد المخدرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فأبصره يقوم بعرض على آخر مجهول قطعة بنية اللون لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وإياها ولاذ الآخر بالفرار.

وتابع معاون المباحث أنه بتفتيش المتهم عثر بحوزته على علبة سجائر بداخلها 7 قطع بنية اللون لذات المخدر، وهاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته بالمضبوطات أقر له بإحرازه المادة المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة.