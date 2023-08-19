رئيس جنوب إفريقيا ونظيره الصيني يلتقيان الثلاثاء لبحث التعاون المشترك

يستقبل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الثلاثاء المقبل نظيره الصيني شي جين بينج في زيارة دولة؛ لبحث تعميق التعاون المشترك.

وكشف بيان الرئاسة الجنوب إفريقية اليوم السبت أن حفل استقبال الرئيس الصيني سيتم قبل قمة البريكس الخامسة عشرة المقرر عقدها في 22 - 24 أغسطس الجاري.

وأوضح البيان أن زيارة الدولة تتم في سياق الاحتفال بمرور 25 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما تعود العلاقات التاريخية إلى مؤتمر باندونج عام 1955.

وأكد أن العلاقات بين جنوب إفريقيا وجمهورية الصين الشعبية تتسم بالشراكة الاستراتيجية الشاملة، فيما تم تحديد برنامج عملها في برنامج التعاون الاستراتيجي العشري (2020-2029).

وتتيح زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس شي فرصة للزعماء ووفودهم للتفكير في التطورات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة والنظر في زيادة تعميق التعاون بينما تتوج الزيارة المداولات التي شاركت فيها الحكومتان مثل اللجنة الثنائية القومية، والفرق المشتركة، والحوار الاستراتيجي.

وأشار إلى أن جنوب إفريقيا والصين تتمتعان بعلاقات اقتصادية قوية فيما تعد الصين أكبر شريك تجاري عالمي لجنوب إفريقيا من حيث الحجم حيث تعد الصين مستثمر هام في جنوب إفريقيا وتقدم الدعم في مشاريع تطوير البنية التحتية وخلق فرص العمل.

وشدد البيان على أن الزيارة تعيد تأكيد الروابط السياسية الوثيقة والتاريخية التي يرتكز عليها التضامن والشراكة المربحة للجميع والتعاون بين الشعوب في إطار الاستراتيجية الشاملة.