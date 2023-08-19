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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تقوده سيدة بعد سرقتهم أموالا من داخل شركة بالعمرانية

أرشيفية
أرشيفية
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل مقر إحدى الشركات بالعمرانية وضبط مرتكبى الواقعة.

تلقى قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة بلاغا  من (شخصين- شريكان بشركة تجارة وتوريدات خامات طباعة) بإكتشافهما سرقة مبلغ مالى من داخل مقر الشركة كائن بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص من بينهم سيدتين"لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم،  وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، حيث أقرت إحداهم بإرتباطها بعلاقة صداقة وجيرة بسيدة تعمل بذات الشركة وعلمها بإحتفاظها بنسخة من مفتاح الشركة فعقدت العزم على السرقة بالإشتراك مع باقى المتهمين ، وفى سبيل ذلك قامت بمغافلة صديقتها وإصطناع مفتاح أخر ، وتوجهت وبصحبتها باقى المتهمين لمقر الشركة وسرقة المبلغ المالى المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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