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السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تعليم جنوب سيناء يترأس عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

عمليات تعليم جنوب
عمليات تعليم جنوب سيناء
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ترأس محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، غرفة عمليات المديرية بالديوان بطور سيناء والتي تبدأ اليوم السبت الموافق ١٩ / ٠٨ / ٢٠٢٣ وتستمر ليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ / ٠٨ / ٢٠٢٣ م .

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة عمليات المديرية قامت بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية  بالإدارات، قبل بدء الامتحان، مشيرا إلى أن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بدءًا من وصول الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة كما تقوم الغرفة بالتنسيق بين غرف العمليات بالمحافظة والإدارات والمركزية بالوزارة.

جدير بالذكر أن إجمالي المستهدفين للامتحان بالدور الثاني على مستوى المحافظة  ٧٩ طالبا وطالبة بعدد (٦) لجان امتحانية بمدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبو رديس ورأس سدر ودهب ونويبع إضافة لعدد (٢) مركز توزيع أسئلة بمدن طور سيناء ودهب.
ويؤدي طلاب الفترة الأولى للشعب الثلاث (علمي وأدبي) امتحان اللغة العربية (٩: ١٢) كما يؤدي طلاب الفترة الثانية امتحان التربية الدينية (١٢.٣٠ : ٢ م).
أما غدا فيؤدي طلاب الفترة الأولى امتحان اللغة الأجنبية الثانية (الشعب الثلاث) (٩ : ١١ ص) ويؤدي طلاب الفترة الثانية امتحان التربية الوطنية (١١.٣٠ : ١م ).

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفي أول أيام الامتحان للدور الثاني للشهادة الثانوية بالمحافظة.

- امتحانات الثانوية العامة - الدور الثاني - مديرية التربية والتعليم محمد حامد عقل وكيل الوزارة غرفة العمليات