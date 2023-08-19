استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 19 أغسطس 2023

السبت 19/أغسطس/2023 - 09:59 ص

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بعد ارتفاعه أمس بقيمة 5 جنيهات.

وسجل سعر عيار 21 حوالي 2250 جنيها للبيع و 2270 جنيها للشراء، وعيار 24 نحو 2571 جنيها للبيع و 2594 جنيها للشراء.

بلغ سعر عيار 18 نحو 1929 جنيها للبيع و 1946 جنيها للشراء، وعيار 14 نحو 1500 جنيه للبيع و 1513 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 18 ألف جنيه للبيع و 18.16 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 79.97 ألف جنيه للبيع و 80.7 ألف جنيه للشراء .

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.6 مليون جنيه للبيع و 2.6 مليون جنيه للشراء.