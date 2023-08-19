العثور على جثة غريق في مياه النيل بالحوامدية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شاب غريق في مياه النيل بدائرة قسم شرطة الحوامدية جنوب المحافظة.

تلقى المقدم عبد الباقي أمين رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة غريق في مياه النيل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لأحد الأشخاص لا يحمل أوراق تدل على هويته وجرى نقله إلى مستشفى الحوامدية تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.