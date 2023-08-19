محافظ الإسكندرية يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية وذوي الهمم

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس الجمعة، بمكتبة الإسكندرية، 77 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والأزهرية والفنية، و31 من خريجي معهد السياحة والحاسب الآلى بالسيوف لعام ٢٠٢٣، و15 بطل من الحاصلين على بطولات عالمية من ذوي الهمم، وذلك تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد والارتقاء باسم مصر عاليا.

وفي مستهل كلمته؛ أعرب محافظ الإسكندرية، عن سعادته وفخره بتواجده مع المتفوقين بالمرحلة الثانوية وأبطال العالم من ذوي الهمم، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين قائلا:" الأجمل من التفوق هو الاستمرار فيه، فأنتم حاملي راية الوطن "، وحث جميع الطلاب علي الاجتهاد ومواصلة السعي لكي يصلوا إلى ما يصبون إليه، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية.

وفى هذا الصدد أكد الشريف؛ أن الإسكندرية تعمل على دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها علي أتم الاستعداد لتلبية احتياجاتهم ووجه الشكر إلى جميع القائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مثمنًا جهد أولياء الأمور، الذين قدموا كل الدعم لأبنائهم ووفروا لهم مناخًا مناسبا ليصلوا لهذا التميز والتفوق.

وفي ختام التكريم توجه الشريف؛ بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته الطلاب على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار.

جاء ذلك بحضور، المهندسة/ نادية عبده محافظ البحيرة السابق، واللواء/ محمد نصار مسئول العلاقات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي بالمنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور/ إبراهيم العزازى مدير معهد السياحة، والدكتور /عربي ابو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والدكتور/ السيد الصيفى عميد كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، والشيخ /خميس محمد أحمد رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.