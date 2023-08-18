جيرارد يقود الاتفاق لوصافة الدوري السعودي بانتصار على الحزم

قاد ستيفن جيرارد، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، مدرب الاتفاق، فريقه للفوز على الحزم بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب الرس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

وأحرز روبن كوايسون، الهدف الأول في الدقيقة 17، قبل أن يعزز فيتينهو فوز الاتفاق بهدف ثان في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

وغاب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون عن اللقاء، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية، أبعدته عن المباراة الثانية للاتفاق في الموسم الجديد من الدوري السعودي، حيث شارك في أول مباراة رسمية له مع النادي السعودي أمام النصر في الجولة الأولى من دوري روشن، وذلك بعد تعاقد الاتفاق معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من صفوف ليفربول.

وأعلن الاتفاق، عودة المخضرم هندرسون لتدريبات الفريق نهاية عطلة الأسبوع الحالي بعد تماثله للشفاء.

وبهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده من النقاط إلى 6 في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، خلف أهلي جدة المتصدر بفارق الأهداف، فيما تجمد تذيل الحزم الترتيب بلا نقاط.