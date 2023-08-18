أعراض جرثومة المعدة وطرق الوقاية منها

يعاني الكثير من الأشخاص من جرثومة المعدة والتي تسبب في آلام والتهابات المعدة والقيء، هي عبارة عن بكتيريا ذات شكل حلزوني تعيش بجدر المعدة.

وأوضح الأطباء أن هناك أطعمة تزيد شدتها، مثل الشوكولاتة، والأطعمة الحمضية، والغنية بالدهون، والمقليات، والقهوة، والأطعمة الحارة، والغنية بالبهارات، إلى جانب ان هناك أطعمة تقلل من حدة أعراض جرثومة المعدة، التفاح، الجوافة، العنب، المشمش، البروكلي، الموز، بينما شرب الشاي لا يضر المعدة في حالة الإصابة، فهو يتكون من مركبات مضادة للميكروبات.

وذكر الأطباء بعض أعراض جرثومة المعدة، التجشؤ، وانتفاخ في البطن، و القيء والغثيان، عدم ارتياح البطن، فقدان الشهية، الإسهال وقرحة المعدة، وتزيد تلك الأعراض في حالة عدم تناول الطعام. وينصح الأطباء بالابتعاد عن، التدخين، العصبية، القلق العصبي، وتقسيم عدد الوجبات، والتقليل من كميات، وعدم تناول الطعام قبل النوم.

وينصح الأطباء بالابتعاد عن، التدخين، العصبية، القلق العصبي، وتقسيم عدد الوجبات، والتقليل من كميات، وعدم تناول الطعام قبل النوم.

