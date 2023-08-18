فايز فرحات: هناك إرادة سياسية حقيقية لترجمة ما يخرج عن الحوار الوطني

علق الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، علي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إنه هذه ليس المرة الأولي التي يستجيب فيها الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية حقيقية لترجمة ما يخرج عن الحوار الوطني إلى سياسات أو تشريعات جديدة، وبالتالي هذا يشير إلى أن الدعوة للحوار الوطني صادقة، وأن هناك إرادة سياسية لفكرة الإصلاح السياسي الحقيقي الشامل.

وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة سبقت الحوار الوطني تدل علي الاصلاح السياسي من قبل القيادة السياسية، ومنها وقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.