ads
السبت 19 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

فايز فرحات: هناك إرادة سياسية حقيقية لترجمة ما يخرج عن الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

علق الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، علي استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم ، إنه هذه ليس المرة الأولي التي يستجيب فيها الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني.

وأضاف أن هناك إرادة سياسية حقيقية لترجمة ما يخرج عن الحوار الوطني إلى سياسات أو تشريعات جديدة، وبالتالي هذا يشير إلى أن الدعوة للحوار الوطني صادقة، وأن هناك إرادة سياسية لفكرة الإصلاح السياسي الحقيقي الشامل.

وأشار إلى أن هناك إجراءات كثيرة سبقت الحوار الوطني تدل علي الاصلاح السياسي من قبل القيادة السياسية، ومنها وقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.

ارادة سياسية الإستراتيجية الوطنية الاصلاح السياسي الحوار الوطني الدكتور محمد فايز الرئيس عبد الفتاح السيسي