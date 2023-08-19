«أيريس» يدق ناقوس الخطر.. متحور كورونا الجديد يضرب العالم

حذر خبراء بريطانيون من تفش متحور جديد لفيروس كورونا في البلاد، مقترحين العودة لارتداء الكمامة مرة أخرى.

وارتفعت حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة فيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تضاؤل فعالية اللقاحات، وظهور متحور جديد من كوفيد-19، وعدم تقديم جرعات لقاح معززة إلى ما يقرب من 12 مليون بريطاني خلال فصل الشتاء الماضي.

وأظهر تقرير طبي جديد صورة مقلقة لتمحور كورونا الجديد "EG.5"، إذ ذهب العلماء إلى أنه يتغير باستمرار ويستطيع التهرب من المناعة.

وقال التقرير الصادر عن دورية الجمعية الطبية البريطانية: "لم تترك الاختبارات الأخيرة أدنى شك في أن نوعًا جديدًا من فيروس كورونا يكتسب قوة في جميع أنحاء العالم".

وبحسب الخبراء فإن الطفرات المفاجئة في متغير "EG.5"- الملقب بـ "إيريس" - تحسن من قدرات الهروب المناعي، وربما تفسر الزيادات الأخيرة في دخول المستشفيات في اليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ووفقا لتحليل المخاطر الأخير الذي أجرته منظمة الصحة العالمية فإن متغير " أوميكرون EG.5"، "أظهر زيادة في الانتشار، وميزة النمو، وخصائص الهروب من المناعة"، ولكن "لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن".

وحذرت كريستينا باغل، عضو في المجموعة الاستشارية العلمية المستقلة لحالات الطوارئ التي تقدم المشورة بشأن الفيروس،: "بدون تكثيف المراقبة، وفي مواجهة ضعف المناعة، فإننا نتجه إلى الشتاء أكثر عرضة للخطر".

وأشارت إلى أن أن الموجة الجديدة تسبب ضغوطا شديدة على الخدمات الصحية، مع تكرار أزمة هيئة الخدمات الصحية NHS "غير المسبوقة" في الشتاء الماضي، مع انتشار فيروس كوفيد والإنفلونزا وفيروس الجهاز التنفسي التي ظهرت في نفس الوقت تقريبا.

وظهر متحور فيروس كورونا الجديد "إيريس" هذا الصيف، وارتفعت الأعداد التقديرية للأشخاص المصابين بكوفيد في بريطانيا بنحو 200 ألف الشهر الماضي.