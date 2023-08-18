الزراعة: مصر الأولى إفريقيا في إنتاج سمك البلطي.. فيديو

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن مشروع البتلو يستهدف إنتاج اللحوم الحمراء محليا، لافتا إلى أن مصر تنتج نصف مليون رأس ماشية، مما حقق توازنا في إنتاج اللحوم .

ولفت فهيم خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن هناك مشروعات قومية تقوم بها الحكومة لتوفير المطلوب من اللحوم البلدية، معلقا: التغيرات المناخية أثرت على الطرق من حيث سحب الكثافات المرورية خارج مركز العاصمة للمدن الجديدة، وتخفيف الزحام على الكباري، خاصة في وقت السيول والأمطار الشديدة وارتفاع الحرارة أيضا.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم في زيادة بسبب الأعلاف والاستيراد من الخارج، قائلا: نستورد كميات كبيرة من الفول الصويا والذرة بسبب محدودية المياه والأرض الزراعية، خاصة أن هناك ضخ عملات صعبة لاستيراد كميات تجابه أزمة ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن.

وقال مستشار وزير الزراعة إن الصحراء الغربية ستشهد ضخ 10 ملايين طن من المياه في النهر الصناعي الأطول في العالم.

وبشأن الثروة السمكية، أضاف أن رصيد السمك في البحر المتوسط منخفض نظرا لطبيعة البحر ذاته، لكن مصر لديها اكتفاء ذاتيا بنسبة 85%، ومصر أصبحت الأولى إفريقيا في إنتاج البلطي.

وبشأن تطوير مراكز الألبان، علق مستشار وزير الزراعة قائلا: «فكرة المراكز تقوم على تنقية الألبان من الشوائب، وقطاع الألبان أصبح يسير على طريق التنمية؛ لأن اهتمام الرئيس السيسي يجعلنا نوجه له رسائل شكر، ونحتاج وقفة من قبل المواطنين بجانب القيادة السياسية والدولة».

وحول منظومة الأسمدة الجديدة، أضاف: هذه المنظومة توفر السماد للمزارعين بشكل إلكتروني محكم، تمنع الفساد والشكاوى من عدم وصول السماد للمزارعين في السابق.

واختتم: أصبح لكل مزارع كارت ذكي يحمل تفاصيل الأرض الزراعية؛ بهدف الحوكمة العامة لمعلومات وتفاصيل ما يخص الأراضي ضمن خطة الحكومة لتطوير المنظومة الإلكترونية.



