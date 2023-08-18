مصرع عامل بطلق ناري على يد ملثمين بالدقهلية حاولوا سرقة ماشيته

شهدت قرية ميت ناجى التابعة لمركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية مصرع عامل متأثرا بإصابته بطلق ناري بالبطن خلال سطو مسلح على أيدي ملثمين لسرقة الماشية الخاصة به خلال توجهه إلى أرضه الزراعية فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد هوية الجناة وسرعة ضبطهم.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية ميت ناجى التابعة للمركز بقيام أشخاص ملثمين بمهاجمة أحد الأهالى أثناء توجهه يالماشية الخاصة به إلى أرضه الزراعية بقصد سرقة المواشى وعندما قاومهم أطلقوا عليه النيران وأصابوه بطلق ناري فى البطن وسرقوا المواشى وفروا هاربين.

بانتقال ضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن المجنى عليه يدعى حاتم محمد انور العنانى ٤٢ عاما عامل وبسؤال شهود العيان أكدوا أنه كان متوجه بالمواشى الخاصة به لأرضه الزراعية إلا أنه فوجئ بأشخاص ملثمين يقومون باستيقافه لسرقة المواشى وعندما حاول منعهم تعدوا عليه بالأسلحة النارية مما أدى إلى إصابته بطلق ناري بالبطن إلا أنه لفظ أنفاسه داخل العناية المركزة بمستشفى ميت غمر متأثرا بإصابته وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى على ذمة تصرفات النيابة .

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بسرعة تحديد الجناة وضبطهم وضبط السلاح المستخدم كما أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب التشريح .