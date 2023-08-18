مباحثات هاتفية بين وزيرة خارجية فرنسا ونظيرها التركي

أجرت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، مباحثات هاتفية مع نظيرها التركي هاكان فيدان، حسبما أفادت الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة.

وخلال الاتصال الهاتفي، أعربت «كولونا»، عن قلق فرنسا العميق إزاء إقامة طريق غير مصرح به في قبرص يؤدي من الجزء المحتل شمال الجزيرة إلى قرية بيلا عبر المنطقة العازلة التابعة للأمم المتحدة، حيث يتعارض إقامة هذا الطريق مع السلطة التي تمارسها قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص على المنطقة العازلة ويقوض إعادة الثقة اللازمة لاستئناف المفاوضات بشكل عاجل بهدف التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة لمسألة قبرص في الإطار الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما ناقش الوزيران الوضع في البحر الأسود وتصدير الحبوب من أوكرانيا، عقب انسحاب روسيا من مبادرة البحر الأسود.