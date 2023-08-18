كشف غموض العثور على جثة رجل أربعيني بمنطقة المدارس بالغردقة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، اليوم الجمعة، على جثة رجل أربعيني، بشارع المدارس بمدينة الغردقة.

وكانت غرفة عمليات البحر الأحمر قد تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة خلف عقار بمنطقة شارع المدارس بالغردقة، وعلى الفور انتقلت إلى مكان الواقعة قوة من قسم شرطة أول الغردقة.

وأكد مصدر أمني، أن التحريات الأولية أكدت أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 42عاما، يدعى "أحمد ح ع"، مواليد مدينة طنطا.

وأضاف المصدر، أن التحريات كشفت أن المتوفي عضو منتسب بنقابة المهن الموسيقية، مشيرًا أنه جارٍ عمل التحريات اللازمة لمعرفة سبب الوفاة.

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.