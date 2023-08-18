وكيل صحة مطروح يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب الأتوبيس السياحي

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الجمعة، الحالة الصحية لمصابى حادث الأتوبيس السياحي، وذلك فور تلقيه بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، عن وقوع حادث انقلاب اتوبيس بالكيلو 48 شرق مدينة مرسى مطروح أمام قريه الماظه تم الدفع بسيارات الاسعاف إلي موقع الحادث لإسعاف ونقل المصابين.

وأوضح وكيل الوزارة أن عدد المصابين بلغ 51 مصابا، استقبلت مستشفى مطروح العام منهم 34 مصابا، فيما استقبلت مستشفى رأس الحكمة المركزى 17 مصابا.

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أى عقبات، تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانياً بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى مطروح العام يرافقه الدكتور صبرى شعبان مدير المستشفى، والدكتور إسلام عوف نائب مدير المستشفى، والدكتورة حنان سمير عضو الطب العلاجي، والدكتورة إيمان محمد مسئول الحضانات بالمديرية، وعاصم النحاس المسئول الإعلامي للمديرية.



كما تابع الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، يرافقه الدكتور محمد النعناعى مدير المستشفى، والدكتور محمد على مدير إدارة الطوارئ، الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين ميدانيا بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى رأس الحكمة المركزى.

وأسفر الحادث عن وصول عدد 34 مصاب لقسم الطوارئ بمستشفى مطروح العام ووصول عدد 17 حالة لمستشفى راس الحكمة المركزى حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطه واخرى تحتاج تدخل جراحى، وجرى تقديم الاسعافات اللازمة لهم، ولم يسفر الحادث عن حدوث أي حالات وفاة.

وصرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة أن أقسام الطوارئ بالمستشفيين تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفيين، كما تأكد "سالم" من توافر فصائل الدم ومشتقاته ببنك الدم التخزينى بالمستشفيين وجاهزية الاقسام الحرجة (العناية المركزة) لاستقبال الحالات وجاهزية قسم عمليات الطوارئ فى حالة الحاجة الى التدخلات الجراحية العاجلة للمصابين، وجارى حاليا تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي للمصابين وأسرهم.

وقدم "سالم" الشكر للفريق الطبي والادارى بمستشفى مطروح العام ومستشفى رأس الحكمةالمركزى على التدخل السريع وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابى الحادث وحثهم على التفانى فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية أفضل لساكنى المحافظة وزائريها من مختلف الجنسيات.

وأكد "سالم" على انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فور حدوثها، بما يساهم في تقديم الخدمات الطبية تشخيصية وعلاجية لائقة لأبناء وزائرى مطروح بجميع المراكز.