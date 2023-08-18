ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر بحملة تموينية في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي.

ونفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية بأبو حمص.

و أسفرت عن ضبط 200 شيكارة أعشاب بإجمالي 5 طن و200 شيكارة أسمده زراعية بإجمالى 10طن مجهولة المصدر كما تم تحرير عدد 6 محاضر لمحلات تجارية مختلفة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.