الأمن العام يواصل جهوده لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وفي نفس السياق، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بمديرية أمن البحيرة)، محكوم عليه بالحبس (74 سنة وكفالات مالية) فى (106حُكم "جزئى - مستأنف") فى تهم "تبديد".

ضبط (نائب رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، محكوم عليه بالحبس (116 سنة وكفالات مالية) فى (140 حُكم "جزئى" بتهم "نصب").

ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا)، محكوم عليها بالحبس (10 سنوات فى 53 حُكم "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد").

ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ)، محكوم عليه بالحبس (19 سنة وكفالات مالية) فى (63 حُكم حبس "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد").

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ ، محكوم عليه بالحبس (16 سنة وكفالات مالية فى (44 حُكم حبس "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد").

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحر الأحمر)، محكوم عليه بالحبس (26 سنة وكفالات مالية) فى (51 حُكم "جناية - جزئى - مستأنف) بتهم "تزوير- تبديد".

بمواجهة المضبوطين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.