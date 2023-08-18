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الجمعة 18 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن العام يواصل جهوده لضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وفي نفس السياق، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز أبو حمص بمديرية أمن البحيرة)، محكوم عليه بالحبس (74 سنة وكفالات مالية) فى (106حُكم "جزئى - مستأنف") فى تهم "تبديد".

ضبط (نائب رئيس مجلس إدارة شركة للاستثمار العقارى - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة)، محكوم عليه بالحبس (116 سنة وكفالات مالية) فى (140 حُكم "جزئى" بتهم "نصب").  

ضبط (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة قنا بمديرية أمن قنا)، محكوم عليها بالحبس (10 سنوات فى 53 حُكم "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد").

ضبط (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ)، محكوم عليه بالحبس (19 سنة وكفالات مالية) فى (63 حُكم حبس "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد").

ضبط (أحد الأشخاص  - مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمديرية أمن كفر الشيخ ، محكوم عليه بالحبس (16 سنة وكفالات مالية فى (44 حُكم حبس "جزئى، مستأنف" بتهم "تبديد").

ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة البحر الأحمر)، محكوم عليه بالحبس (26 سنة وكفالات مالية) فى (51 حُكم "جناية - جزئى - مستأنف) بتهم "تزوير- تبديد".

بمواجهة المضبوطين بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المحكوم عليهم الهاربين قطاع الأمن الامن العام