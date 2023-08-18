حصول محطتي روض الفرج والمرج على شهادة سلامة ومأمونية المياه

قال المهندس مصطفى الشيمي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه من منطلق اهتمام الشركة بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق أسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكافة المحطات التابعة للشركة.

وأوضح الشيمى، أنه تم منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطتى مياه روض الفرج والمرج وذلك بعد قيام فريق عمل مراجعة سلامة ومأمونية المياه بفحص كافة الإجراءات التشغيلية للمحطتين والمعامل الملحقة بها، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات النموذجية لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدأ من مأخذ المحطة وحتى المرحلة النهائية وضخ المياه فى الشبكة.

وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).

وتعد محطة مياه روض الفرج أقدم وأعرق محطات إنتاج المياه التابعة للشركة حيث دخلت الخدمة عام ١٩٠٣م وتبلغ مساحة منشآت المحطة ٢٥ فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية ٨٥٠ ألف متر مكعب/ يوم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من ٤ مليون نسمة بمناطق السيدة زينب والاباجية وتلال زينهم وشبرا والخلفاوى والدراسة وبولاق أبو العلا والسيدة عائشة ورمسيس والأوبرا والعباسية والزاوية الحمراء والسبتية.

كما تعد محطة مياه المرج تصنف من كبرى محطات إنتاج المياه بالقاهرة حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية حوالى 600 ألف متر مكعب يومياً وتخدم ما يقرب 3 ملاييين عميل من سكان مناطق المرج ومتفرعاته ومدينة السلام ومتفرعاتها ومساكن النهضة والنيل واسبيكو وبعض مناطق الخصوص بالقليوبية.

ووجه المهندس مصطفى الشيمى بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.

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