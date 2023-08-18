القبض على مسجل خطر وعامل بتهمة السرقة بالمقطم

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على مسجل خطر لسرقته هواتف المواطنيين وعامل لسرقته أموال من داخل شركة بالمقطم.

وتعود البداية عندما تم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والنصب" عقب إستدراجهم على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بدعوى توفير فرص عمل للمجني عليهم ، وبحوزته (هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة - 15 شريحة هاتف محمول) كما تم بإرشاده ضبط 7 هواتف محمولة المستولى عليهم لدى (عميلين " سيئى النية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم) لقيامه بسرقة مبلغ مالى من داخل مخزن الشركة محل عمله، وبحوزته (طبنجة صوت – عدد من الطلقات لذات العيار)، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإستخدام نسخة من المفتاح الأصلى كانت بحوزته.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي بمسكنه وإنفاقه باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



