مطار مرسى علم يستقبل 142 رحلة طيران من 11 دولة تقل آلاف السياح

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 142 رحلة طيران سياحية قادمة من 11 دولة أوروبية تقل آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات على مدار الأسبوع المقبل بدء من غدا السبت وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، بأن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار تبين وصول 142‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل حوالي 29 ألف سائح أجنبى وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية على مدار الأسبوع المقبل بدءا من غدا السبت من بينها 5 رحلات داخلية عبر خطوط مصر للطيران.

وأشار عثمان إلى استعدادات الفنادق مرسى علم لاستقبال حوالي 29 ألف سائح أجنبى من 11 دولة أوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا، مؤكدا ارتفاع معدل حركة الطيران السياحية الخارجية الوافدة من مطارات أوروبا إلى مرسى علم الأسبوع الجاري بزيادة رحلتان عن الأسبوع الماضى.

ولفت إلى أن مرسى علم أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب على مستوى العالم.

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