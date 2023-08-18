"الهدى" بدهب.. رابع مسجد في جنوب سيناء يحصل على شهادة الاعتماد

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عددا من المساجد الجديدة بمحافظات مختلفة جرى حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من بينهم مسجد الهدى بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، ليصل إجمالي عدد المساجد التي جرى اعتمادها بالمحافظة حتى الآن أربعة مساجد، وهي: مسجد الصحابة ومسجد المصطفى في شرم الشيخ، ومسجد الروضة بطور سيناء، وأخيرا مسجد الهدى بدهب.

وتبلغ المساحة الكلية لمسجد الهدى بدهب حوالي 5000 متر مربع، وتبلغ مساحة المسجد 1000 متر مربع، والتكلفة الإجمالية 13 مليون جنيه تقريبا مناصفة بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الأوقاف. وجرى افتتاح المسجد في العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء هذا العام.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

من جانبه وجه الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، كل الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على اختياره الموفق لمسجد الهدى بدهب واعتماده ضمن مساجد الجودة وحصول المسجد على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي الفئة (أ ) ليصبح إجمالي المساجد الحاصلة على شهادة ضمان الجودة بجنوب سيناء ( 4 ) مساجد في خدمة بيوت الله شرف وعمارتها علامة الإيمان وهي: مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والروضة بطور سيناء، ومسجد المصطفى بشرم الشيخ، وأخيرا مسجد الهدى بدهب.