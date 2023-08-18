خبراء يكتشفون علاقة بين البصر ومرض الخرف المبكر

غالبا ما توصف العيون بأنها نوافذ على الروح ولكن الخبراء اكتشفوا أنها يمكن أن تكون أيضا نافذة على الدماغ فبعض الإشارات التي تظهر عليها قد تكون منبها لخطر الإصابة بالخرف.



ويعد الخرف أحد الأسباب الرئيسية للوفاة على مستوى العالم حيث فقد 1.8 مليون شخص بسبب المرض في عام 2019.



ويمنح تشخيص الحالة مبكرا الناس أفضل فرصة للسيطرة على المرض وتخفيف الأعراض ووجدت الدراسات سابقًا أن حالات مثل التعب وفقدان السمع و اضطرابات النوم يمكن أن تتنبأ جميعها بخطر الإصابة بهذه الحالة.



وحذر يورن سلوت جورجينسين أخصائي طب العيون فى تصريحات صحفية له من العلامات الأربع للخرف والتي يمكنك اكتشافها في العين .



وقال إن في بعض الحالات قد تكون هذه العلامات خفية وقد لا يمكن التعرف عليها على الفور ومع ذلك في حالات أخرى قد تصبح ملحوظة بدرجة كافية وأوصى بمراقبة الأعراض التالية:



الأفراد المصابون بالخرف قد يواجهون صعوبة في الإدراك البصري بما في ذلك صعوبة الحكم على المسافات أو تحديد الألوان والتباينات.

وصعوبة القراءة والكتابة يمكن أن يؤدي أيضا إلى مشاكل في فهم القراءة أو الكتابة بشكل متماسك أو فهم الرموز والأرقام.

والهلوسة البصرية قد يعاني بعض الأشخاص المصابين بالخرف من هلوسة بصرية ورؤية أشياء غير موجودة. وضعف الذاكرة البصرية

قد يصبح استدعاء الوجوه أو الأماكن أو الأشياء أيضا تحديا للأفراد المصابين بالخرف.



إذا لاحظت أي علامات تحذيرية في العين فمن الضروري اتخاذ إجراء فوري والتحدث إلى طبيبك العام في حالة وجود تلك العلامات الاتية وهي فقدان الذاكرة وصعوبة في التركيز وصعوبة متابعة محادثة أوالعثور على الكلمة الصحيحة.