شاهندة عبد الرحيم من حفل العلمين: حكيم «دينامو المسرح وصانع البهجة».. مشوار 30 عامًا من التميز

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 01:46 ص

تواصل الإعلامية شاهندة عبد الرحيم بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة قناة «إكسترا نيوز» ومقدمة حفلات العلمين الغنائية تقديم نجوم هذه الحفلات بكلمات مضيئة تحرص خلالها على وصف معالم مصر وإبراز ريادتها الفنية، بجانب اختيار بعض كلمات أغاني هؤلاء المطربين لتنسج جملاً شعرية بسيطة وسهلة تدخل قلوب متابعي هذه الحفلات.

ومنذ قليل، التقت «شاهندة» النجم حكيم قبل بدء حفله الغنائي الذي يحييه ضمن حفلات مهرجان العالم علمين الذي يقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة، ومن جانبه رحب بها حكيم ليأتي اللقاء مليئا بالسعادة والترحاب.

وبعدها صعدت شاهندة لتقديم النجم حكيم الذي وصفته بدينامو المسرح وصانع البهجة وأستاذ في حتته.

وقالت شاهندة في بداية تقديمها هذا الحفل: "مساء الخير … مصر النسيم في الليالي وبياعين الفل

مصر السما الفزدقي وعصافير معدية، مصر الغنا والفرح والموسيقى والاحلام، مصر الأهرامات والقلعة والنيل والعلمين الجديدة، مصر النديم والتونسي وفؤاد حداد، مصر صلاح جاهين والأبنودى وعبد الرحيم منصور، مصر الربابة والغنى الشعبي والمواويل".

وتابعت قائلة:" والليلة مش زي أي ليلة …الليلة هنسمع فن شعبي أصيل … الليلة هنسمع نجم جاي …من عروس الصعيد……. ابن عمدة.. غني وهو عنده ٨ سنين في حفلات المدرسة وصوته سمع البلد كلها …جه القاهرة عشان يسمع الدنيا كلها صوته واتحدي رفض والده للغناء وحقق نجاحًا وانتشارًا كبيرًا من أول "نظرة ".

وأضافت قائلة: "أكتر من ٣٠ سنة قدم فيهم غناء مختلف وفن شعبي أصيل.. ابن بلد وكلنا بنحبه.. شاركنا كل لحظات فرحنا وانبساطنا.. تشوفه تنبسط تسمعه ترقص، دينامو مسرح… صانع البهجة.. وأستاذ في حتته، عنده طاقة وباور وسعادة في صوته وحركاته كفيلة تخرجك من اي حزن في ثانية".



واستطردت قائلة:" نجمنا النهاردة المصري الوحيد اللي غنى على مسرح الأولمبياد الشهير في باريس اللي غنت فيه كوكب الشرق أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، وصوله للعالمية كان بسبب خلطة سرية مبيعرفش يعملها إلا هو سرها التركيز والاختلاف والاجتهاد، وصّل الأغنية الشعبية المصرية للعالم كله ووصفوا أغانيه بأنها الفن الممزوج بريحة أرض مصر".

وأنهت تقديمها، قائلة:" نجمنا غنى في كل دول أوروبا زي فرنسا وهولندا والدنمارك وكندا وإيطاليا.. ويعتبر من النجوم القليلين اللي عندهم جمهور أوروبي كبير.. يتزاحموا على شباك تذاكر حفلاته باهتمام وشغف، غنى مع أشهر مطربي العالم ومنهم المطرب جيمس براون اللي عرفه بجمهور أمريكا وأوروبا والنجمة أوليجا تانون دويتو آه ياقلبي، ووقتها عرفته جماهير أمريكا اللاتينية والبرازيل، نجمنا هو المصري الوحيد اللي غنا فى حفل توزيع جوائز نوبل وكانت محطة مهمة فى مشواره للعالمية، نجمنا بينه وبينا خطوة ونص، بس النهاردة هو مش جاي بس هيسلم وهيبص.. ده جاي يغني ويفرح معانا بمهرجان العلمين، نجمنا عنده الجمال مش دايم والحلو حلو الروح، هو اللي قال: اللي ربى بتاع مربى واللي لبس بتاع ملبس، نجمنا النهاردة جايلكم عشان يولع الحفلة نار نار نار عشان قلبه بحبكم قايد نار، رحبوا معايا بالعالمي the lion of Egypt الـ Mega star حكيم ".

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.