شاهندة عبد الرحيم تقدم حفل حكيم بمهرجان العلمين

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 01:23 ص

انطلق منذ قليل، حفل المطرب الشعبي الكبير حكيم، الذي يقام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وتقدم الحفل الصحفية والإعلامية شاهندة عبد الرحيم بقطاع القنوات الأخبارية بالشركة المتحدة قناة «اكسترا نيوز».

وشهد حفل المطرب حكيم الذي يقام على مسرح "آرينا العلمين"، إقبالًا جماهيريا كبيرا، بعد نفاد كل التذاكر.

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددا كبيرا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.