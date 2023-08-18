تحطم طائرة صغيرة على متنها 8 أشخاص في ماليزيا

تحطمت طائرة صغيرة على متنها ثمانية أشخاص يوم الخميس، بولاية سيلانجور في ماليزيا، بحسب إعلان لهيئة الطيران المدني بالبلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة في بيان: "إن الطائرة تحطمت قرب بلدة إلمينا بعد إقلاعها من جزيرة لانكاوي وفي طريقها إلى مطار السلطان عبد العزيز شاه في ولاية سيلانجور".

وأضاف "ستة ركاب وطاقم طيران من فردين كانوا على متن الطائرة إجمالًا، ولم يتم التأكد من حالتهم وقت الإعلان".