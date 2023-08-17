رئيس مدينة الشهداء يناقش إستراتيجية المجمعات الخدمية

عقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم اجتماعاً مسائياً حضره نواب رئيس المدينة وسكرتير مجلس المدينة ورؤساء الوحدات القروية ومدير التفتيش المالي والإداري.

ناقش رئيس المدينة مع نوابه ورؤساء الوحدات القروية إستراتيجية عمل مجمعات خدمات المواطنين، والتي تهدف في المقام الأول إلى التيسير على المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال زيارته الأخيرة للشهداء.

وتابع أبو حطب مستجدات ملف التصالح موجهاً رؤساء الوحدات القروية بسرعة إنجاز الملفات لعرضها على لجان البت، وتوعية المواطنين بضرورة استيفاء ملفاتهم لتقنين أوضاعهم.

وأكد أعلى تواصل أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرار عمل الفرق، وغرف العمليات بالوحدات القروية، وديوان مجلس مدينة الشهداء على مدار اليوم، واستمرار التواصل فيما بينها لتنفيذ حملات رصد حالات البناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية، وسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من إزالة فورية في المهد للمخالفة على نفقة المخالف مع ضمان عدم تكرارها مرة ثانية حفاظاً على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، ومنع ظاهرة البناء العشوائي.

وشدد رئيس المدينة على المتابعة الجادة والمستمرة لأعمال النظافة ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير سواء على الطرق أو داخل الترع وفق خطة العمل المتّبعة موجها بمراقبة عمال شركات النظافة لتحقيق أفضل معدلاتها بقرى المركز .

ووجه بالمتابعة المستمرة للحالة الفنية لمعدات الحملات الميكانيكية بالمركز والمدينة وإجراء الحصر الدوري والصيانة الدورية للمعدات لرفع كفاءة المعدات واستمرار جاهزيتها للعمل.

وأكد أبو حطب، على التواصل المباشر والمستمر بالمواطنين لبحث ومناقشة متطلباتهم للتوصل إلى حلول سريعة للتيسير عليهم والتخفيف عن كاهلهم.

وشدد على تواصل حملات إزالة الإشغالات والإعلانات العشوائية المخالفة بشوارع مدينة الشهداء حفاظاً على المظهر العام للشوارع.