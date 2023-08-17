الدوري السعودي.. أهلي جدة يتقدم بثنائية على الخليج بالشوط الأول

تقدم فريق أهلي جدة على نظيره الخليج بثنائية دون رد، خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) في موسمه الجديد 2023-2024.

سجل هدفي الأهلي السعودي، المدافع البرازيلي روجر إبانيز في الدقيقة التاسعة، والجزائري رياض محرز في الدقيقة 45+1.

يحرس عرين الراقي، السنغالي إدوارد ميندي، كما يتواجد في تشكيل الفريق الأساسي، البرازيلي إبانيز، وألان سانت ماكسيمين، والإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط برشلونة السابق، بالإضافة إلى قيادة رياض محرز هجوم الفريق أمام الخليج.

ويغيب النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة الحالي وليفربول الإنجليزي السابق عن مواجهة الخليج للإصابة، بعدما قاد الإمبراطور في الجولة الأولى من الدوري السعودي للفوز على الحزم بنتيجة 3-1، سجل خلالها لاعب السيليساو ثلاثة أهداف (هاتريك).

يحتل أهلي جدة، المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن (الدوري السعودي) برصيد 3 نقاط، فيما يأتي الخليج بالمرتبة السادسة عشرة بلا نقاط.