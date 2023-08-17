"التعليم": الإستراتيجية الوطنية الجديدة تستهدف تطوير المنظومة

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة لوزارة التربية والتعليم تستهدف عمليات التطوير والارتقاء بالمنظومة ككل، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن الطالب والمُعلم.

وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، أن هناك توصيات مهمة خرجت من هذه الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التعليم من خلال حوار مجتمعي موسع، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على زيادة الفصول الدراسية وتوفير الموارد المالية للارتقاء بالمنظومة ككل وعلي رأسها تطوير مهارات المٌعلم.

وشدد على أن هناك اهتماما كبيراً بأهمية تعزيز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليم، مبينا أن المدارس التكنولوجية والتطبيقية نجحت في تغيير النظرة عن التعليم الفني.