محافظ قنا يلتقي المهندسين المرشحين للعمل بالوحدات المحلية

التقي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالمهندسين المرشحين للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورئيس لجنة اختبار المهندسين ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة وعضو اللجنة ، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و أحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية أعضاء اللجنة .

أوضح محافظ قنا، أن عدد المهندسين الذين تقدموا للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة بلغ ١٠٨٧ مهندس ، في تخصص " المدني، العمارة، الكهرباء " ، و حضر منهم ٧٣٧ مهندس ، مؤكدًا أنه سيتم اختيار الحاصلين علي أعلي الدرجات في الاختبارات، و سوف يتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم، وسوف تذاع مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة .

وشدد " الداودي " علي التحلي بالأمانة والحزم ، والتصدى لأي محاولات فساد وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية ، مشيرا إلي وجود لجان رقابية لمتابعة منظومة العمل ، و كشف أي قضايا فساد مالي أو إداري داخل الوحدات المحلية ، للتعامل بكل حزم مع من يثبت ضدهم قضايا فساد .

وأضاف الداودي ، أن حجم العمل الذي يتم في المحافظة أضعاف ما تم في السنوات السابقة ، وهو ما يستلزم اختيار مهندسين ذوي كفاءة عالية ، جاهزين للإشراف على مواقع العمل مباشرة ، لذلك تم التركيز على الأسئلة الفنية والتخصصية أثناء الاختبارات ، لاختيار أكفأ المهندسين الذين حضروا الاختبارات .

كما استعرض محافظ قنا مع المهندسين الحاضرين ، الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية ، وخاصة على مستوى محافظة قنا ، حيث شهدت المحافظة تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع قومي خلال 4 سنوات فقط ، في مجالات البنية التحتية والمرافق ، وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين ، كما استعرض حجم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل القري المستهدفة .