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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يلتقي المهندسين المرشحين للعمل بالوحدات المحلية

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
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التقي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالمهندسين المرشحين للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ورئيس لجنة اختبار المهندسين ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة وعضو اللجنة ، والمهندس وليد أبوالعباس مدير إدارة التخطيط العمراني بالديوان العام ، وحمدي حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية ، و أحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية أعضاء اللجنة .
أوضح محافظ قنا، أن عدد المهندسين الذين تقدموا للعمل بالإدارات الهندسية للوحدات المحلية لمدن المحافظة بلغ ١٠٨٧ مهندس ، في تخصص " المدني، العمارة، الكهرباء " ، و حضر منهم ٧٣٧ مهندس ، مؤكدًا أنه سيتم اختيار الحاصلين علي أعلي الدرجات في الاختبارات، و سوف يتم إجراء قرعة علنية فيما بينهم، وسوف تذاع مباشرة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة .

وشدد " الداودي " علي التحلي بالأمانة والحزم ، والتصدى لأي محاولات فساد وفقا للقوانين والإجراءات المنظمة لطبيعة العمل داخل الإدارات الهندسية ، مشيرا إلي وجود لجان رقابية لمتابعة منظومة العمل ، و كشف أي قضايا فساد مالي أو إداري داخل الوحدات المحلية ، للتعامل بكل حزم مع من يثبت ضدهم قضايا فساد .

وأضاف الداودي ، أن حجم العمل الذي يتم في المحافظة أضعاف ما تم في السنوات السابقة ، وهو ما يستلزم اختيار مهندسين ذوي كفاءة عالية ، جاهزين للإشراف على مواقع العمل مباشرة ، لذلك تم التركيز على الأسئلة الفنية والتخصصية أثناء الاختبارات ، لاختيار أكفأ المهندسين الذين حضروا الاختبارات .
كما استعرض محافظ قنا مع المهندسين الحاضرين ، الإنجازات التي تم تنفيذها في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية ، وخاصة على مستوى محافظة قنا ، حيث شهدت المحافظة تنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع قومي خلال 4 سنوات فقط ، في مجالات البنية التحتية والمرافق ، وإنشاء وتطوير المؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين ، كما استعرض حجم المشروعات التي تم تنفيذها من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ودورها في تحسين مستوى معيشة المواطنين داخل القري المستهدفة .

إدارة الموارد البشرية أشرف الداودى محافظ قنا الإدارات الهندسية البنية التحتية التخطيط العمراني