ريال مدريد يعلن نجاح عملية كورتوا

أعلن ريال مدريد الإسبانى، صباح اليوم الخميس، نجاح عملية حارسه البلجيكى تيبو كورتوا.

وكان كورتوا قد أصيب قبل انطلاق مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم، خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد "بالليجا"، بقطع في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

ونشر النادى الملكى عبر موقعه الرسمى بياناً، اشار فيه إلى نجاح العملية الجراحية التي أجراها، كورتوا، صباح اليوم الخميس.

وكشف البيان أن تيبو يبدأ البرنامج العلاجي للتعافي من آثار الجراحة خلال أيام قليلة.

وكان الحارس المدريدى قد شارك في جميع اللقاءات الودية للفريق الملكي، لكن الإصابة حرمته من الظهور في أول مباراة رسمية ضد أتلتيك بلباو، في الليجا.

وبعد إصابة كورتوا، تحرك ريال مدريد لتعزيز عرينه بالتعاقد مع كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ومن المقرر أن يتناوب كيبا مع زميله الأوكراني، أندري لونين على حماية عرين الملكي، هذا الموسم، في ظل غياب كورتوا لـ 6 أشهر على الأقل.