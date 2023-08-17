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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية في زيارة إلى كليتي "التربية والطفولة"

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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قام الدكتورة هيام مصطفى مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة المنوفية والدكتور إكرامي جمال نائب مدير المركز  بزيارات ميدانية لكليتي التربية والتربية للطفولة المبكرة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة على تطوير الأداء بالمركز ووحداته بجميع كلياتها.

وجاءت الزيارة لتقييم الوضع الحالي لأنشطة وحدات القياس والتقويم من حيث التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية، بنوك الأسئلة، الاختبارات الإلكترونية، التصحيح الإلكترونى، ومعوقات العمل حتى يتسنى التخطيط المناسب لأنشطة المركز ووحداته.

هذا إلى جانب ضمان استمرارية أنشطة القياس والتقويم في المرحلة القادمة وتقديم الدعم المناسب لوحدات القياس والتقويم بالكليات.

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