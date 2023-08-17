الحبس عامين لعاطل في حيازة حشيش وسلاح ناري بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة الحبس عامين لعاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح نارى في عين شمس.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة المتهم أنه يبيع سيجارة الحشيش بـ 50 جنيها لزبائنه.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة القبض علي احد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمحل سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية لمخدر الحشيش - بندقية آلية – مبلغ مالى – هاتف محمول – سيارة "بدون لوحات معدنية" وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.