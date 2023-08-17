عضو التنسيقية يشكر الرئيس السيسي على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني

توجه أحمد يحيى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على سرعة الاستجابة لمخرجات الحوار الوطني، موضحًا: «نحن الآن في بداية الجمهورية الجديدة المبنية على التوافق ومشاركة جميع المصريين».

وأضاف «يحيى» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: «الجلسات تمت في 3 محاور، هي الاقتصادي، السياسي، والاجتماعي، وتم الانتهاء من 13 لجنة وتم رفع توصيات بهم للرئيس عبد الفتاح السيسي».

وتابع عضو التنسيقية: «الحوار الوطني أكبر رد ويؤكد أن القيادة السياسية مهتمة بآراء جميع المصريين، وهي قريبة جدا من الجميع وتسمع لكل الآراء، فقد شاركت في جلسات الحوار وكل طوائف المجتمع شاركت، مثل النقابات والأحزاب السياسية، حتى المعارضة، أي أن المشاركة شملت كل المصريين حتى عدم المهتمين بالسياسة بدأوا متابعة السياسة والاستفسار عن موعد الجلسات والموضوعات التي تناقشها».

وواصل: «جرى مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالمواطن المصري في كل المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية مثل ملف المرأة والشباب، ولا يوجد ملف لم يتم تغطيته في الحوار الوطني».

