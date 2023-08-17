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الخميس 17 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأسبوع المقبل.. البابا تواضروس يبدأ رحلته الى المجر

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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صرح القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الإرثوذكسية اليوم، بان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية يبدأ الأسبوع المقبل، زيارة لجمهورية المجر بدعوة رسمية من الحكومة المجرية، للمشاركة في احتفالات العيد القومي للمجر.

ويلتقي قداسة البابا خلال الزيارة، كبار المسؤولين المجريين، والكاردينال بيتر إردو كبير أساقفة المجر، والسفير المصري هناك.

وتابع المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر أن تعطي جامعة بازمان بيتر في بودابست درجة الدكتوراه الفخرية لقداسة البابا خلال الزيارة ذاتها.

وتتضمن زيارة قداسته أيضًا نشاطًا رعويًّا مكثفًا يلتقي خلاله أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المجر وبعض الدول المجاورة.

البابا تواضروس الدكتوراة الفخرية القمص موسي ابراهيم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية جمهورية المجر