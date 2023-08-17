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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الموريتاني يدعو للتحقيق فى أسباب أزمة المياه بنواكشوط

الرئيس الموريتانى
الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني
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دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني، الأربعاء إلى التحقيق فى سبب أزمة المياه فى نواكشوط.

وأكدت وزارة المياه - فى بيان الأربعاء - أن الرئيس الغزوانى أصدر - خلال زيارة مفاجئة اليوم لمحطة ٍبنى نعجى لمعالجة المياه جنوب نواكشوط - أوامر بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الخلل التى أدت إلى نقص مياه الشرب فى العاصمة نواكشوط.

واضافت أن أوامر "الغزواني" جاءت مباشرة بعد الزيارة الميدانية فى بنى نعجى لمنشآت ومحطات الضخ والمعالجة، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتخفيف وطأة هذه الأزمة، والعمل على وضع حلول؛ تنهى مثل هذه الأزمات.

وتعانى مدينة نواكشوط - منذ أيام - من أزمة عطش خانقة، بررتها الحكومة بارتفاع نسبة الطمى فى مياه النهر، بسبب الأمطار فى أعالى النهر.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني أزمة المياه فى نواكشوط موريتانيا