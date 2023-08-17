الأحد.. "تغريبة القافر" الفائزة بجائزة البوكر العربية في مكتبة تنمية

تستضيف مكتبة تنمية بالتعاون مع دار صفصافة للنشر، الكاتب العماني الدكتور "زهران القاسمي"، في حفل توقيع ومناقشة رواية "تغريبة القافر"، الحائزة على الجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" في دورتها الأخيرة، يوم الأحد الموافق ٢٠ أغسطس الجاري، في تمام الساعة ٧:٣٠مساء، بفرع المعادي، ويدير اللقاء ويحاوره الكاتب السوداني "حمّور زيادة".

تقع أحداث الرواية في إحدى القرى العُمانية، وتحكي قصة أحد مقتفي أثر الماء اسمه سالم بن عبد الله تستعين به القرى في بحثها عن منابع المياه الجوفية، ومن أجواء الرواية:ــ "تكون حياة القافر منذ ولادته مرتبطة بالماء، فأمّه ماتت غرقاً، ووالده طُمر تحت قناة أحد الأفلاج حيث انهار عليه السقف، ينتهي سجيناً في قناة أحد الأفلاج ليبقى هناك يقاوم للبقاء حياً".

وقد حصلت الرواية على الجائزة العالمية للرواية العربية 2023. وذكرت لجنة التحكيم بأنها اختارت الرواية للفوز "لكونها اهتمت بموضوع جديد في الكتابة الروائية الحديثة وهو موضوع الماء في علاقته بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان في المناطق الصعبة".

