بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين دهستهم سيارة أعلى الطريق الدائري بالبساتين

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون إثر تعرضهم للدهس سيارة أعلى الطريق الدائرى وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائرى منطقة بئر أم سلطان، وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما انتقل اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين إلى مكان الحادث.

وكشف الفحص أثناء توقف المواطنين اعلي الطريق الدائري اصطدمت بهم السيارة ملاكي مسرعة مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى، ونقل الجثامين إلى المستشفى جراحة اليوم الواحد، وقام رجال المرور برفع السيارة المتسببة فى الحادث بمعرفة سيارة ونش المرور وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

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