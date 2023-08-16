ads
الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بالصور.. مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين دهستهم سيارة أعلى الطريق الدائري بالبساتين

الحادث
الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرون إثر تعرضهم للدهس سيارة أعلى الطريق الدائرى وانتقلت سيارات الإسعاف والمرور إلى مكان الحادث. 
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة وبعض المواطنين أعلى الطريق الدائرى منطقة بئر أم سلطان، وانتقلت القيادات الأمنية بقطاع جنوب القاهرة والمرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، كما انتقل اللواء مجدي عبد المتعال رئيس حى البساتين إلى مكان الحادث. 
وكشف الفحص أثناء توقف المواطنين اعلي الطريق الدائري اصطدمت بهم السيارة ملاكي مسرعة  مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين. 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلى، ونقل الجثامين إلى المستشفى جراحة اليوم الواحد، وقام رجال المرور برفع السيارة المتسببة فى الحادث بمعرفة سيارة ونش المرور وتيسير الحركة المرورية لطبيعتها، وتحرير محضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

received_824589025890272
received_824589025890272
received_851548756401234
received_851548756401234
إصابة 3 آخرين أعلي الطريق الدائري البنك الأهلي