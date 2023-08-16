10 عروض تتنافس على جوائز مهرجان الزرقاء للمونودراما فى دورته الأولى بالأردن

يواصل مهرجان الزرقاء للمونودراما، فعاليات دورته الأولى، بالمملكة الأردنية الهاشمية، والمقامة حاليًا في الفترة من 10 حتى 18 أغسطس الجاري، على مسرح وقاعات مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي خلف دار محافظة الزرقاء، برعاية وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، ومديرية ثقافة محافظة الزرقاء بالتعاون مع فرقة الزرقاء للفنون المسرحية، ومجلس محافظة الزرقاء، وأمانة عمان الكبرى، ونقابة الفنانين الأردنيين.

ويُنافس على جوائز الدورة الأولى 10 عروض مسرحية، وهى: «سي دي اف» نص وتمثيل وإخراج وحيدة الدريدي، من تونس، و«شرخ» للمخرج محمد الحجيري، من البحرين، و«فاتي أريان» للمخرج مولاي الحسن الإدريسي، من المغرب، و«صانع الفزاعات» للمخرج عبدالملك الغداني، من سلطنة عُمان، و«جبرا»، للمخرج إيميل سابا، من فلسطين، و«جوكر» للمخرج حسين على صالح، من العراق، و«حكاية طرابلسية» للمخرج جمال عبدالناصر، من ليبيا، و«قبل الشمس» تمثيل وإخراج حسن درويش، من الأردن، و«ميرا» للمخرجة بوسهلة هواري، من الجزائر.

كما يُنافس العرض المصري «فريدة»، ضمن عروض المسابقة الرسمية، المشارك من البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت.

«فريدة» من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن المقرر تقديم العرض في السادسة من مساء الأربعاء 16 أغسطس الجاري، بمركز الملك عبدالله الثاني الثقافي.

يقول المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الطليعة، إن هذه هي المشاركة الثانية للعرض بالأردن، حيث تم تقديمه ضمن الاحتفالات الخاصة باختيار مدينة إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022، وشهد العرض نجاحًا كبيرًا، كما قدم العرض لعدة مواسم بالقاهرة كان آخرها شهر يوليو الماضي، وشهد أيضًا نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا.

يأخذنا العرض في رحلة عبر الزمن ما بين الماضي والحاضر ببساطة ويسر في قالب تشويقي اجتماعي، حيث نعيش خلال مدة العمل مع ممثلة تحاول أن تبرز جوانب حياتها، سواء من محطات نجحت خلالها وأخرى أدت إلى فشلها، ومن هنا تعطي للجمهور دروسًا مستفادة عن حياتها، وسُمي العرض «فريدة» على اسم بطلة المسرحية، خاصةً أنها فتاة جميلة يحبها كل من حولها بمجرد أن يشاهدها، لكنها تدخل في صراعات مستمرة مع من حولها.

مونودراما «فريدة» عن نص «أغنية البجعة» للكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيكوف، ومن بطولة الفنانة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رءوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

في حين يشارك في مهرجان الزرقاء للمونودراما بالأردن 12 دولة عربية، وهي: «مصر، والأردن، والمغرب، وتونس، وليبيا، والجزائر، وفلسطين، واليمن، والعراق، وسلطنة عمان، وسوريا، والبحرين»، كما تُعقد ندوة بعنوان: «المونودراما بين النص والتجسيد» يحاضر فيها دكتور عمر نقرش، ضمن فعاليات المهرجان.