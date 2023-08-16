رسميًا.. الاتحاد السكندري يعلن تعاقده مع أحمد الشيخ لمدة موسمين

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع أحمد الشيخ الجناح الأيسر لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة تدعيم الموسم الجديد.

وعاد أحمد الشيخ من تجربة الإحتراف بالدوري التشيكي، والذي سبق له تمثيل أندية مصر المقاصة والأهلى وبيراميدز والمصرى البورسعيدى.

ويُجيد "الشيخ" اللعب بمركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم، وقدم مستويات أكثر من رائعة خلال المواسم السابقة بالدوري المصري، وسبق له التتويج بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 17 هدف.

ووقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف زعيم الثغر والتي تمتد لموسمين قادمين.