الزمالك يتواصل مع سموحة لحل أزمة مستحقات شبانة

تواصلت إدارة نادي الزمالك، مع فرج عامر رئيس نادي سموحة، وذلك لحل أزمة المستحقات المتأخرة للنادي السكندري بعد عودة محمود شبانة من الإعارة للزمالك.

ووعدت إدارة الزمالك، فرج عامر بصرف المستحقات المتأخرة التي تصل إلى 3 ملايين جنيه خلال الفترة القليلة المقبلة، مع الحصول على تأكيدات من فرج عامر بعدما التقدم بأى شكوى ضد الزمالك، وتفهم فرج عامر الظروف التي يمر بها النادي حاليا.

ويعود لاعبو الزمالك لاستئناف التدريبات يوم 25 من شهر أغسطس الجاري، وذلك استعدادا للموسم الجديد، الذى يشهد مشاركة الفارس الأبيض في العديد من البطولات المحلية وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وينتظر الزمالك في الموسم الجديد المشاركة في، الدوري الممتاز، وسوبر النخبة بالإمارات بمشاركة 4 فرق، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكأس مصر عن النسخة الماضية التي وصل فيها الزمالك لنصف النهائي، وكأس مصر عن النسخة الجديدة للموسم الجديد.

ويقود الزمالك في الموسم الجديد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، حيث تتمسك الإدارة باستمراره وترفض المجازفة بالتعاقد مع مدرب جديد سواء أجنبي أو محلي.