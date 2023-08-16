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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "القابضة للمياه" يتفقد أعمال تطوير نظام الإسكادا بمحطة روض الفرج

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أعمال تطوير نظام الاسكادا  بمحطة مياه روض الفرج ضمن خطة  التحول الرقمى لمواكبة رؤية الدولة المصرية 2030 وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لميكنة منظومات العمل وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور  الدكتور صلاح بيومى، واللواء عاصم شكر، نائبا رئيس  الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
قال المهندس مصطفى  الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه  تم الانتهاء من مشروع احلال وتجديد نظام SCADA  بغرفة التحكم الرئيسية بالإدارة العامة للتحكم والمراقبة الإلكترونية بمحطة مياه روض الفرج، ضمن خطة الشركة لتطوير منظومة SCADA لتحقيق التكامل مع المنظومة الرقمية الموحدة للشركة ونظم المعلومات الجغرافية GIS.

أكد الشيمى أن الشركة لديها خطة طموحة للتحول الرقمى وتحقيق التكامل بين جميع منظومات العمل داخل الشركة لتحقيق أهداف الدولة فى التحول الرقمى.

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