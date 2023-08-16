مروة عودة: أهدي جائزة أفضل تصميم أزياء للراحلة نعيمة عجمي

حصلت الدكتورة مروة عودة فى حفل توزيع جوائز المهرجان القومى للمسرح، على جائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض "سيدتى أنا" مناصفة مع هناء النجدى عن عرض "الرجل الذى أكله الورق".

وأهدت الجائزة إلى مصممة الأزياء الراحلة نعيمة عجمى، وأكدت أنه تم التواصل معها عن هذا العرض منذ ثلاث سنوات، وأن الراحلة نعيمة عجمى هى من كانت تعمل فى هذا العرض بشكل رسمى.

وتابعت فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، "أنا بهدى ليها الجائزة مش عشان علاقة الشغل بينا بس، كمان عشان العلاقة الإنسانية بينا، وكانت إنسانة أكتر من رائعة وكنا دائما مع بعض وحتى كل السفر كنا مع بعض، وكانت شخصية مبدعة وعظيمه فى مجالها".

ووجهت عودة، الشكر لإدارة المهرجان القومى للمسرح فى دورته الحالية، وتوصيات لجنة التحكيم كانت فى منتهى الواقعية.

واختتمت "الجوائز تمثل حالة سعادة كبيرة، ورسالة تقدير لمجهودات وعمل شاق لفترات طويلة، وأشعر بسعادة بالغة على تلك الجائزة".