القاصد يتابع أعمال تعلية مبنى الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية

أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، زيارة للمستشفيات الجامعية لمتابعة أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة .

رافقه الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتورة آثار لاشين مدير مستشفي الطوارئ، ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع والإدارة الهندسية بالجامعة و المستشفيات الجامعية .

وأكد القاصد أن مشروع تعلية مستشفي الطوارئ يضم تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سرير لتوفير أسرة الرعاية المركزة للحالات الحرجة ، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة 11 غرفة عمليات ستساعد علي القضاء علي حالات قوائم الانتظار وزيادة تفعيل مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ، بالإضافة إلي تخصيص الدور الاخير كقسم داخلي بسعة 60 سريرا لخدمة مرضى الطوارئ.

واضاف الدكتور أحمد القاصد أن زيارته للمستشفيات الجامعية تاتي في إطار الجولات الميدانية المستمرة لكليات و معاهد الجامعة ،و المتابعة المستمرة لما تم إنجازه و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجامعية والارتقاء بالخدمة التعليمية والصحية التي تقدمها الجامعة لأهالي المحافظة .