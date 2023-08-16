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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

القاصد يتابع أعمال تعلية مبنى الطوارئ بمستشفيات جامعة المنوفية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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 أجرى الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، زيارة للمستشفيات الجامعية  لمتابعة أعمال تعلية مبنى مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة .

 رافقه  الدكتور محمد صبري عمار المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، و الدكتور أحمد صبري الجمال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد سعيد فهيم مدير المستشفى الرئيسي، والدكتورة آثار لاشين مدير مستشفي الطوارئ، ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع والإدارة  الهندسية بالجامعة و المستشفيات الجامعية .

وأكد القاصد أن مشروع تعلية مستشفي الطوارئ يضم  تخصيص دور بالكامل لزيادة أسرة الرعاية المركزة بسعة 56 سرير لتوفير  أسرة الرعاية المركزة للحالات الحرجة ، بالإضافة إلى تخصيص دور بالكامل كوحدة عمليات جراحية بسعة 11 غرفة عمليات ستساعد علي القضاء علي  حالات قوائم الانتظار وزيادة تفعيل مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ،  بالإضافة إلي تخصيص  الدور الاخير  كقسم داخلي بسعة 60 سريرا لخدمة مرضى الطوارئ.

واضاف الدكتور أحمد القاصد  أن زيارته للمستشفيات الجامعية  تاتي في إطار الجولات الميدانية المستمرة لكليات و معاهد الجامعة ،و المتابعة  المستمرة لما تم إنجازه و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات لسرعة الانتهاء من المشروعات الجامعية والارتقاء بالخدمة التعليمية والصحية التي تقدمها الجامعة لأهالي المحافظة .

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