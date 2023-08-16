عرض عالمي أول لفيلم اللِد في مهرجان عمّان السينمائي الدولي

يشهد الفيلم الوثائقي الطويل اللِد للثنائي رامي يونس وسارة إما فريدلاند عرضه العالمي الأول في النسخة الرابعة من مهرجان عمّان السينمائي الدولي (15 - 22 أغسطس/آب)، حيث ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية العربية الطويلة، ويُعرض يوم السبت 19 أغسطس الساعة 8 مساءً في تاج سينما 6، ويوم الأحد 20 أغسطس الساعة 9 مساءً في مسرح الرينبو، ويلي العرضين مناقشة مع المخرجين.

وأطلقت شركة MAD Solutions الموزعة للفيلم الإعلان التشويقي الأول للفيلم عبر منصات التواصل الاجتماعي:

https://www.instagram.com/reel/CvuLVbLN1_I/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

يحكي الفيلم قصة مدينة اللِد التي مثلت يومًا حلقة وصل بين فلسطين والعالم؛ ماضيها وحاضرها وتخيل افتراضي لما كان من المحتمل أن يغدو مستقبلها.

الفيلم من إخراج رامي يونس وسارة إما فريدلاند ويشاركهما التأليف إياس سلمان، ويشارك روجر ووترز عضو فرقة بينك فلويد الشهيرة كمنتج منفذ للفيلم، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عالميًا.

رامي يونس مخرج ومنتج وكاتب وصحفي فلسطيني من مدينة اللِد. يعمل الآن مقدم برنامج نشرة أخبار يومي حيث يكشف حقيقة الأخبار والمعلومات المزيفة عن المواطنين الفلسطينيين. كان رامي محاضرًا عام 2020 في مدرسة اللاهوت بجامعة هارفارد. عمل أيضًا كمستشار برلماني ومتحدث إعلامي للعضوة الفلسطينية الكنيست حنين زعبي. وشارك أيضًا في تأسيس وإدارة أول معرض موسيقي فلسطيني يصل بين الموسيقى المحلية وصناعة الموسيقى عالميًا.

سارة إما فريدلاند مخرجة ومنتجة مقيمة بنيويورك. عرضت أعمالها في الولايات المتحدة وخارجها وعلى قناة PBS. تم دعم أعمالها بواسطة منح وشراكات من مؤسسات جيروم وبوول نيومان وفورد وNYSCA وLABA House of Study ومركز الأبحاث الفلسطيني الأمريكي وماكدويل كولوني. تلقت فريدلاند جائزة بوول روبيسون عام 2014 من متحف نيوارك وترشحت لجائزة New York Emmy. وهي أيضًا مدير معهد MDOCS للسرد والقصص في جامعة سكيدمور وعضو نشط في Meerkat Media Collective.