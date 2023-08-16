بتقدمها 100 مركز.. إنجاز جديد لجامعة عين شمس بتصنيف شنغهاي العالمي للجامعات

أعلنت جامعة عين شمس تقدمها 100 مركز في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات عن العام السابق لتصبح في المرتبة من 601 إلى 700 على العالم.

وجاء ذلك برعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، وعبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وأحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة.

وفي هذا السياق وجهت إدارة الجامعة الحالية تحت إشراف غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وافر الشكر والتقدير لرئيس جامعة عين شمس السابق محمود المتيني لجهوده طوال فترة توليه رئاسة الجامعة في الدفع نحو مزيد من التقدم لجامعة عين شمس في مختلف المجالات وصولا للعالمية،كما وجهت إدارة الجامعة الحالية الشكر أيمن صالح نائب رئيس الجامعة السابق للدراسات العليا والبحوث ولجميع اعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات وإدارة تطوير التعليم بالجامعة ومركز ضمان الجودة لدورهم الفعّال في تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد لجامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن جامعة عين شمس نجحت في الظهور بهذا التصنيف العالمي المرموق في عام 2017 برغم عدم توافر المعيار الأساسي في دخول هذا التصنيف وهو حصول أحد أساتذتها على جائزة نوبل العالمية، الأمر الذي كان يقف عائقًا أمام جامعة عين شمس في الدخول ضمن هذا التصنيف العالمي برغم ظهورها بقوة في العديد من التصنيفات العالمية إلا أن دخول جامعة عين شمس هذا التصنيف واستمرارها في التقدم عامًا تلو الآخر إنما يعكس قوة جامعة عين شمس كمؤسسة بحثية تستطيع أن تنافس مختلف الجامعات المصرية والعالمية.

وقد أحرزت جامعة عين شمس تقدمًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة في معدلات النشر العالمي في الدوريات والمجلات العالمية المفهرسة على CLARIVATE، ومجلات nature وscience كل هذا كان له دورًا مؤثرًا في مواصلة جامعة عين شمس تقدمها في تصنيف شنغهاي العالمي لتنافس بقوة مختلف الجامعات العالمية.

هذا وتواصل جامعة عين شمس تميزها على مختلف الأصعدة وتستمر في متابعة أحدث النظم والمعايير الدولية للحفاظ على مكانتها محليًا وإقليميًا وعالميًا، وخاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بقضية التعليم وجعلها على رأس أولويات الدولة المصرية.